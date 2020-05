Na sua mensagem a propósito do dia do município da Praia, que se assinala hoje, e quando apenas a ilha de Santiago permanece, até às 24:00 de 29 de maio em estado de emergência, o chefe de Estado afirma haver motivos para satisfação no combate à doença, embora alerte que a covid-19 "não desapareceu, mas está controlada", até porque a "grande maioria da população tem aderido às recomendações das autoridades sanitárias".

"Contudo, não podemos ignorar que precisamos de ir mais longe, necessitamos convencer a pequena parcela dos munícipes que ainda resiste a adotar os procedimentos corretos a mudar de conduta, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu município, pela sua cidade. A mudança de atitude tem de ser imediata", exortou Jorge Carlos Fonseca.

Cabo Verde conta com um acumulado de 328 casos de covid-19 -- três óbitos e 84 doentes recuperados -- desde 19 de março, dos quais 262 em pelo menos 25 bairros da Praia, tendo as autoridades de saúde alertado, nos últimos dias, para o aparente relaxamento da população no cumprimento das medidas de proteção e distanciamento social, bem como do confinamento domiciliário imposto pelo estado de emergência, que vigora na ilha de Santiago, ininterruptamente, com três prorrogações, desde 29 de março.

Na habitual mensagem do chefe de Estado sobre o dia do município da Praia, capital do país, Jorge Carlos Fonseca assume que "nos seus mais de século e meio de existência, a cidade nunca viveu um momento igual, pese as terríveis calamidades por que passaram os seus habitantes, e que ficaram inscritas no seu historial".

"Apesar de o município enfrentar um dos seus maiores desafios, pela importância que ocupa no contexto nacional e por ser a nossa urbe maior, habitada por cabo-verdianos de todas as ilhas, a Praia não é uma cidade enferma e nem está moribunda. A Praia não capitula, os seus habitantes não se vergaram e não se vergam", afirmou, na mensagem.

"Não negamos que este desafio é bem diferente de todos os que até hoje enfrentámos, que o mundo já enfrentou. Apesar das interrogações e dúvidas que subsistem, da exposição das debilidades que ainda nos apoquentam e que afetam as camadas mais desprotegidas do nosso meio, temos motivos para estarmos satisfeitos", acrescentou.

Numa capital ainda praticamente confinada, com atividade reduzida ao mínimo nos mercados e sem atividade informal nas ruas, o Presidente da República alerta para a situação das "pessoas que mais sofrem com esta situação, por terem o seu sustento e o de suas famílias comprometido": "Dirijo-lhes uma palavra de simpatia e de conforto".

"Exorto as autoridades a continuarem a acudir às pessoas mais necessitadas e a reforçar o apoio de que têm beneficiado e estimulo as empresas e cidadãos a manterem, sem esmorecimento, a onda de solidariedade que tem contribuído para reduzir as dificuldades", afirmou Jorge Carlos Fonseca.

Garantiu que "a Praia e Cabo Verde estão a vencer esta difícil batalha", mesmo que se sabia "que os próximos tempos não serão nada fáceis".

"Mas, com perseverança, responsabilidade e audácia retomaremos o caminho do desenvolvimento", garantiu, reiterando o "apelo" a todos os habitantes da Praia, a quem continua a "pedir um pouco mais de esforço e paciência, que se mantenham alertas e cumprindo todas as indicações das autoridades sanitárias".

O dia do município da Praia invoca o 19 de maio de 1974, dia em que um grupo de jovens locais se envolveu num confronto com militares portugueses, manifestando-se na capital cabo-verdiana a favor da independência nacional, que só seria proclamada mais de um ano depois.

"O dia do município é um importante marco que pereniza esse importante episódio, protagonizado, especialmente, pela juventude que, também, hoje empunha a bandeira da liberdade, da justiça e do desenvolvimento. Sim, as circunstâncias não são de festa. São de luta, de entrega, de combate, de redefinição das nossas vidas", assumiu o Presidente.

"Felizmente estamos calejados no enfrentamento de dificuldades, no combate a adversidades, na construção de soluções para os problemas com que nos deparamos", concluiu.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 316.000 morreram. Mais de 1,7 milhões foram já dados como recuperados.

PVJ // VM

Lusa/Fim