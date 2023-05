"Os régulos são os meus olhos, orelhas e boca junto do povo, porque vocês é que têm o povo", afirmou Umaro Sissoco Embaló, depois de defender a realização de encontros mais regulares com os régulos para o informarem sobre o que se passa com a população.

Umaro Sissoco Embaló falava à imprensa na Presidência, em Bissau, após um encontro com os régulos, chefes tradicionais, do país, que lhe foram apresentar solidariedade na sequência da morte do seu irmão.

"Também espero que estejam atentos a quem vos tenta enganar, para não vos enganarem mais. As pessoas não vos podem enganar cada vez que há eleições. Vocês têm de orientar o vosso povo, para escolher bem e fazer a melhor escolha", disse o Presidente guineense.

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram sábado a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas de 04 de junho da Guiné-Bissau, depois de o parlamento guineense ter sido dissolvido em 18 de maio de 2022.

A campanha eleitoral na Guiné-Bissau vai decorrer até 02 de junho.

