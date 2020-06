PR moçambicano recebe novas felicitações pelos 45 anos de independência do país

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, recebeu mensagens de felicitações dos chefes de Estado do Zimbabué, Coreia do Sul, Turquia, Quénia, Argélia, Vietname e do rei de Marrocos por ocasião do 45.º aniversário da independência do país, anunciou hoje.