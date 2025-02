"Antes do início da cimeira, mantivemos um encontro com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que demonstrou total apoio a Moçambique nos seus projetos de desenvolvimento e estabilidade político-económica", lê-se na mensagem do Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, divulgada através da sua conta oficial da rede social Facebook.

Chapo considerou o apoio prometido por Guterres uma "grande motivação" para continuar a envidar esforços para o desenvolvimento do país, privilegiando o "diálogo e união entre os Moçambicanos na resolução dos nossos problemas".

O Presidente de Moçambique participa na 38.ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), que decorre em Adis Abeba, capital da Etiópia.

O chefe do Estado moçambicano já manteve encontros com Presidente do Ruanda, Paul Kagame, e disse terem discutido "assuntos de interesse comum para os nossos Países".

Chapo esteve ainda reunido com a Presidente da República da Tanzânia, Samia Hassan Suluhu e com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina.

A União Africana reúne-se a partir de hoje até domingo em Adis Abeba na sua 38.ª cimeira e o tema central é o pagamento de reparações pela dominação colonial, mas os debates vão inevitavelmente ser dominados pelos conflitos regionais e a falta de segurança.

A guerra que persiste desde há cerca de 30 anos no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), e que se intensificou nos últimos meses, opõe os rebeldes do Movimento 23 de março, com apoio logístico e de efetivos militares ruandeses, ao exército governamental, que tem ao seu lado efetivos do Uganda, Tanzânia e África do Sul.

Esta disputa, que ameaça transformar-se numa guerra regional, tem como pano de fundo as riquíssimas e importantes reservas de minérios e metais fundamentais para a indústria e tecnologia mundiais.

O Presidente angolano prometeu hoje, dia em que Angola assume a presidência rotativa da União Africana, colocar a sua experiência ao serviço da paz e segurança no continente africano e lançar um vasto plano de captação de investimento e financiamento.

No seu discurso de aceitação da presidência rotativa da UA, João Lourenço abordou os "imensos problemas ligados à paz e segurança" no continente africano, "que constituem um fator de bloqueio" a todas as iniciativas e ações para o desenvolvimento destes países, prometendo colocar a sua experiência ao serviço da União Africana na busca de soluções para a paz e implementação de políticas económicas e sociais que promovam o progresso do continente.

