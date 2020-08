PR moçambicano quer autores do ataque contra Canal de Moçambique na "barra da justiça"

O Presidente moçambicano condenou hoje o ataque que destruiu as instalações da redação do jornal Canal de Moçambique na noite deste domingo, avançando que as autoridades foram instruídas para investigar e trazer os autores à "barra da justiça".