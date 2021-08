"Com o Programa Água para a Vida, pretendemos até 2024 aumentar a nível nacional a cobertura dos serviços de abastecimento de água nas zonas rurais e urbanas dos atuais 62% para 80%", disse Filipe Nyusi, durante a inauguração da barragem de Gorongosa, no centro do país.

Para o chefe de Estado, o aumento da cobertura de abastecimento no país vai "acelerar a caminhada rumo ao alcance do acesso universal e equitativo a água potável e ao saneamento".

Filipe Nyusi avançou ainda que o Governo vai continuar empenhado na mobilização de recursos para a criação de mais infraestruturas de abastecimento de água em Moçambique.

"É preciso usar a água com racionalidade porque é um recurso cada vez mais escasso, entretanto indispensável", frisou.

De acordo com o Presidente moçambicano, a barragem de Gorongosa, hoje inaugurada, poderá beneficiar 45 mil pessoas, num investimento de cerca de 327 milhões de meticais (quatro milhões de euros).

"Esta barragem trará enormes benefícios para população e para economia local do distrito de Gorongosa. A zona já ficou valorizada com esta pequena barragem", disse Filipe Nyusi, acrescentando que a barragem de Gorongosa tem a capacidade armazenamento de 300 mil metros cúbicos de água.

