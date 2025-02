Manda substitui Fernando Tsucana, que estava em funções desde 2022, indica a nota da Presidência da República.

Entre outras funções, Aquilasse Manda já desempenhou as de comandante da PRM na província da Zambézia, no centro do país, e também comandante adjunto do ramo da Polícia de Fronteiras.

Em 27 de janeiro, na tomada de posse do novo comandante-geral da PRM, Joaquim Adriano Sive, Daniel Chapo exigiu combate aos raptos e ao terrorismo, para que a corporação "resgate" a confiança da sociedade para travar a criminalidade.

"Cada um de vos está ciente de que o terrorismo, os raptos, o branqueamento de capitais, o incitamento à violência, as manifestações violentas, o cumprimento de ordens ilegais, a desobediência e outras tipologias de crimes são parte de ameaças mais visíveis à ordem (...), pelo que o seu combate e erradicação deve constituir prioridade", recomendou o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo.

Cerca de 150 empresários foram raptados em Moçambique nos últimos 12 anos e uma centena deixou o país por receio, segundo números divulgados em julho de 2024 pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), que defende que é tempo de o Governo dizer "basta".

A polícia moçambicana tinha registado, até março de 2024, um total de 185 casos de rapto e deteve pelo menos 288 pessoas por suspeitas de envolvimento neste tipo de crime desde 2011, anunciou anteriormente o ministério do Interior.

PYME // ANP

Lusa/Fim