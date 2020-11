Gabriel Ismael Salimo assumiu o cargo em janeiro deste ano, substituindo Jorge Nhambiu, no quadro da formação do novo Governo após a vitória de Filipe Nyusi e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, nas eleições gerais de 2019.

O comunicado da presidência moçambicana não avança os motivos da exoneração de Gabriel Ismael Salimo.