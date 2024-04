"Na ocasião, o governante português manifestou igualmente a intenção de incrementar as relações de cooperação bilateral, através da manutenção da Comissão Mista, tendo em conta que o próximo encontro terá lugar em Moçambique", refere a Presidência da República, em comunicado.

Acrescenta que, na conversa telefónica mantida hoje, o primeiro-ministro português transmitiu ao chefe do Estado moçambicano "o seu sentimento de pesar pela perda de 98 vidas humanas, em consequência do naufrágio ocorrido no domingo último, nas proximidades da Ilha de Moçambique".

Segundo a Presidência da República, Luís Montenegro manifestou ainda durante este contacto "gratidão pelo facto de Moçambique ter aceite o convite para participar nas celebrações do 25 de Abril", em Portugal.

"O governante português agradeceu as felicitações endereçadas pelo Presidente Nyusi, pela sua eleição ao cargo de primeiro-ministro de Portugal", conclui o comunicado da Presidência moçambicana.

PVJ // MLL

Lusa/Fim