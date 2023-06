PR moçambicano diz que relações com Itália atingiram "elevados patamares" com Berlusconi

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou hoje que as relações bilaterais com Itália alcançaram "elevados patamares" com Silvio Berlusconi no poder, manifestando consternação com a morte do antigo primeiro-ministro do país europeu.