PR moçambicano diz que "as coisas continuaram a acontecer" após 100 dias de Governo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que, apesar do distanciamento social face à covid-19, o país continua "firme e focado", considerando que "as coisas continuam a acontecer" após 100 dias de governação no seu novo mandato.