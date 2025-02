"O nosso país enfrenta desafios complexos que exigem de nós não só coragem, mas também criatividade, resiliência e um foco inabalável na missão de servir o povo moçambicano. O povo clama por respostas", declarou Daniel Chapo.

O chefe de Estado moçambicano falava durante a cerimónia de tomada de posse de novos conselheiros e do ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, na Presidência, em Maputo.

Para Chapo, apesar dos "desafios complexos", para o executivo moçambicano, este é um momento de "renovação" e "grande responsabilidade".

"Este é um momento renovação, de compromisso e, acima de tudo, de ação concreta em prol do povo moçambicano. Por isso, uma fase de grande responsabilidade", afirmou.

A reconstrução do tecido social, económico e político são apontadas pelo Presidente moçambicano como prioridades, bem como o alcance da "independência económica" do país.

"Devemos, deste modo, encontrar caminhos inovadores para superar as dificuldades económicas, fortalecer as nossas instituições e renovar a esperança dos moçambicanos", acrescentou.

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas, primeiro, pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais de 09 de outubro.

Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e outros problemas sociais.

Desde outubro, pelo menos 327 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, e cerca de 750 foram baleadas durante os protestos, de acordo com a plataforma eleitoral Decide, organização não-governamental que acompanha os processos eleitorais.

Entre os empossados hoje destaca-se antigo presidente da Assembleia da República Eduardo Mulémbwè, chamado para o cargo de ministro na Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais e o antigo ministro dos Transportes e Comunicações Mateus Magala, que assume a pasta de conselheiro para os Assuntos Económicos e de Desenvolvimento, além da antiga Procuradora-Geral da República (PGR) Beatriz Buchiili, que é a nova conselheira para os Assuntos Jurídicos e Constitucionais.

Daniel Chapo tomou posse em 15 de janeiro, como quinto Presidente de Moçambique.

EAC // VM

Lusa/Fim