Duas pessoas morreram hoje de manhã no Centro Ismaili, em Lisboa, após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com uma nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "apresentou ao representante do Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad, sinceros pêsames pelo ato criminoso", pedindo-lhe "que os transmitisse também ao príncipe Aga Khan e às famílias das vítimas".

"O Presidente da República, que tem acompanhado permanentemente a situação, em contacto com o Governo, sublinha, por um lado, o facto de estarem a decorrer as investigações destinadas a apurar o sucedido, e, por outro, que, tal como declarado pelo primeiro-ministro, as primeiras indicações apontam para um ato isolado", acrescenta-se na mesma nota.

