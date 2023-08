Num decreto presidencial, divulgado à imprensa, Umaro Sissoco Embaló anunciou que Nuno Nabiam é nomeado conselheiro especial do Presidente da República "com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro".

Suzi Barbosa é conselheira especial do Presidente para a política externa "com direitos e regalias inerentes ao cargo de Ministra de Estado".

O ex-vice-primeiro-ministro e ministro do Interior Soares Sambú é o novo chefe da Casa Civil da Presidência da República e o ex-ministro da Defesa Marciano Barbeiro, também equiparado à categoria de Ministro de Estado, será o conselheiro para os Assuntos Internos.

Viriato Cassamá antigo ministro do Ambiente e Biodiversidade, no Governo cessante, é nomeado agora conselheiro presidencial para os Assuntos Climáticos e Ambiente "com direitos e regalias de Ministro".

As nomeações de conselheiros do Presidente guineense, acontecem numa altura em que o país aguarda pela divulgação do decreto que vai indicar os nomes dos membros do novo Governo.

A Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) Terra Ranka indicou Geraldo Martins para primeiro-ministro que tomou posse no passado dia 08 de agosto.

MB // VAM

Lusa/Fim