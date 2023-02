No seu discurso, após visitar as novas instalações do Instituto Nacional de Fiscalização das Atividades de Pesca (INFISCAP), situado no Alto Bandim, Sissoco Embaló aproveitou para felicitar a cooperação do país com a União Europeia.

O Presidente guineense considerou a União Europeia um "parceiro tradicional e privilegiado" a quem agradeceu com "um muito obrigado".

No entanto, exortou aos funcionários do Ministério das Pescas para que façam um bom uso do edifício "para garantir a operacionalidade da fiscalização" dos mares da Guiné-Bissau, disse.

O ministro das Pescas, Orlando Viegas, também destacou a parceria do país com a União Europeia, no domínio das pescas, mas salientou ser necessário adquirir um conjunto de equipamentos para uma melhor fiscalização das águas do país.

"Uma fiscalização sem meios não é fiscalização", observou Orlando Viegas, em declarações à Lusa, referindo-se a navios de patrulha e vedetas rápidas.

Orlando Viegas notou ainda ser necessário que o Governo guineense disponibilize meios financeiros para o Ministério das Pescas.

O embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, o letão Aryis Bertulis, felicitou as autoridades guineenses pela atenção dispensada ao setor das pescas e considerou ser "prioridade absoluta" da instituição que representa ajudar o país a exportar o seu pescado para o mercado europeu.

Atualmente, está em curso o processo de instalação de equipamentos do primeiro laboratório de certificação do pescado guineense para a União Europeia.

O processo, que conta com o apoio da União Europeia, "está muito avançado", segundo o ministro das Pescas guineense.

Sem precisar uma data, Orlando Viegas adiantou que "brevemente" a Guiné-Bissau vai começar a exportar produtos do mar congelados para o mercado europeu.

O embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau defendeu que com a certificação do pescado guineense e o início da exportação para o mercado europeu o país sentirá "um efeito revolucionário na sua economia".

O novo edifício do INFISCAP vai ainda albergar todo o serviço administrativo, técnico e operacional das atividades de pesca, um centro de vigilância equipado com sistema VMS (Sistema de Monitoramento em Vídeo, em sigla inglesa) e ainda o Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA).

MB // PJA

Lusa/Fim