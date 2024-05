Sissoco Embaló falava no lançamento das obras de reconstrução da avenida do Brasil, que liga o mercado do Bandim ao bairro de Chão de Papel, Varela, no centro de Bissau.

Aquela estrada, com uma extensão de cerca de um quilómetro, estava praticamente inutilizável devido ao seu avançado estado de degradação.

O Presidente guineense aproveitou a ocasião para comentar as obras realizadas nos últimos quatro anos e ainda anunciar outras para o interior do país e "muitas outras" para Bissau, para que seja uma cidade "cada vez mais confortável e bonita".

"Até 2020, Bissau não representava o nosso orgulho nacional, Bissau não representava a nossa autoestima nacional. Até 2020, Bissau era uma cidade triste, uma cidade feia, uma cidade sem esperança, uma cidade abandonada", declarou.

O chefe de Estado guineense disse ser "um Presidente de realizações" e que a sua promessa "é um compromisso firme de fazer coisas concretas" no país.

"Crianças, jovens e famílias guineenses recuperaram o orgulho na sua cidade de Bissau, cidadãos estrangeiros que vivem em Bissau voltaram a gostar de Bissau", defendeu Umaro Sissoco Embaló.

MB // MLL

Lusa/Fim