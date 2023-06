Sissoco Embaló falava à imprensa à margem de uma visita às instalações da Escola Francesa, um antigo complexo de residência oficial de hóspedes do Estado guineense, transformado em escola e que deverá abrir em setembro próximo.

O chefe de Estado sempre enfatizou que a abertura de uma escola francesa em Bissau, a exemplo da escola portuguesa, foi um compromisso pessoal assumido por si com o Presidente da França, Emmanuel Macron, aquando da sua visita oficial a Bissau, em julho de 2022.

O Presidente guineense disse ser um político que atua "numa velocidade supersónica", e afirmou esperar que o novo Governo saiba acompanhar essa dinâmica.

"Espero que o Governo que vai entrar saiba acompanhar essa minha dinâmica. Espero que haja sinergia, porque para mim a guerra é pelo desenvolvimento para que a Guiné-Bissau seja respeitada", observou Sissoco Embaló.

A coligação PAI-Terra Ranka venceu as eleições legislativas com uma maioria absoluta de 54 dos 102 lugares no parlamento e é liderada por Domingos Simões Pereira, candidato que disputou a segunda volta das presidenciais de 2019.

Ainda falando do futuro, o Presidente guineense salientou que todos devem trabalhar para "devolver a estabilidade" ao país e frisou que o chefe de Estado "é o primeiro mobilizador de fundos" no exterior.

Sobre a abertura da escola francesa em Bissau, Umaro Sissoco Embaló disse esperar que ajudará a que diplomatas estrangeiros em missão no país tragam os filhos e ainda anunciou que a Espanha também conta abrir a sua escola na capital guineense.

