"Aos 'Lobos', ao seu treinador e equipa técnica, e à Federação Portuguesa de Rugby, o Presidente da República agradece, em nome de Portugal e dos portugueses, pela forma como honraram o nosso País, deixando uma palavra de enorme apreço à nossa Comunidade em França e a todos os que apoiaram, desde a primeira hora, a nossa seleção. Amanhã farão ainda melhor!", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa "felicita calorosamente a Seleção Nacional de Râguebi, ao conquistar pela primeira vez na sua história, uma vitória numa fase final de um Mundial".

"Foi um passo muito importante para a afirmação do râguebi português abrindo perspetivas para futuros êxitos", enalteceu.

O Presidente da República volta a congratular o percurso desta seleção nacional, destacando a conquista de "participantes, adeptos e simpatizantes, por todo o mundo, pela forma entusiasta, dedicada e de enorme força e querer, com que jogou contra as grandes potencias do Râguebi".

Portugal venceu hoje as Fiji por 24-23 num jogo da última jornada do Grupo C, realizado em Toulouse, que estava empatado 3-3 ao intervalo, e que se decidiu a favor da seleção lusa com os ensaios de Storti, de Francisco Fernandes e de Rodrigo Marta, já perto do fim.

Portugal, que tinha empatado com a Geórgia e perdido com País de Gales e Austrália, termina a sua participação com o quarto lugar no grupo, com seis pontos, enquanto País de Gales, primeiro com 19, e as Fiji, em segundo com 11, seguem para os quartos de final.

A Austrália acaba em terceiro, também com 11 pontos, e está fora da competição, que decorre em França, tal como a Geórgia, que ficou em quinto e último com três.

JF (AJO) // AJO

Lusa/fim