Falando numa parada de militares no Estado-Maior General das Forças Armadas em Bissau, Sissoco Embaló disse ter-se deslocado à fortaleza de Amura para aí agradecer, simbolicamente, o comportamento das forças de defesa e segurança.

O Presidente guineense disse ter recebido felicitações da comunidade internacional pelo "distanciamento das Forças Armadas nas eleições" do passado dia 04 deste mês e afirmou que aquela atitude demonstra "o comportamento republicano" dos militares.

Umaro Sissoco Embaló defendeu que o comportamento das Forças Armadas ajudou a que a Guiné-Bissau tenha organizado "as eleições mais exemplares da sua história" que, disse, decorreram de forma "pacífica, ordeira e transparente".

O chefe de Estado afirmou que gostaria de percorrer todas as unidades militares e paramilitares onde esteve antes das eleições para exortar sobre a neutralidade política das Forças Armadas, mas que a sua agenda não o permite.

Aquela diligência será executada pelo chefe das Forças Armadas, general Biague Na Ntan, disse.

Em relação ao futuro do país, observou que existe um vencedor das eleições e que irá formar Governo, que vai trabalhar "sob a orientação do Presidente da República", frisou Sissoco Embaló.

"O novo Governo tem de saber que as Forças Armadas precisam de mais atenção e apoio", enfatizou.

A coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka, liderada por Domingos Simões Pereira, também presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) venceu as legislativas de 04 de junho com 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando a maioria absoluta.

