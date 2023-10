"Sinto que há falta de solidariedade na União Europeia. Devíamos ser capazes de fazer mais e de discutir mais formas de resolver o problema", afirmou a chefe de Estado na conferência final da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos que decorreu hoje numa unidade hoteleira, no Porto.

Natasa Pirc Musar vincou que as migrações existem há séculos e que elas não vão desaparecer com o fecho de fronteiras ou com a colocação de barreiras.

Dizendo que a solidariedade é a palavra-chave necessária para que haja cooperação entre os Estados-Membros, a Presidente eslovena assumiu que, por vezes, tem o sentimento de que a "Itália ficou sozinha com Lampedusa e a Grécia também ficou sozinha".

"É necessário que outros Estados-membros assumam tal responsabilidade", considerou.

A chefe de Estado lembrou ainda que o tema das migrações será "importante" nas próximas eleições europeias.

Esta reunião do Grupo de Arraiolos, a primeira realizada em Portugal desde que Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República, acontece oito meses antes das próximas eleições para o Parlamento Europeu, que estão marcadas para junho de 2024.

O encontro desta sexta-feira teve no centro da discussão a guerra na Ucrânia, o alargamento da UE, as alterações climáticas e as questões relacionadas com as migrações.

No Porto, marcaram presença os chefes de Estado da Bulgária, Rumen Radev, da Croácia, Zoran Milanovic, da Eslovénia, Natasa Pirc Musar, da Estónia, Alar Karis, da Finlândia, Sauli Niinistö, da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, da Hungria, Katalin Novák, da Irlanda, Michael Higgins, de Itália, Sergio Mattarella, da Letónia, Edgars Rinkevics, de Malta, George Vela, e da Polónia, Andrzej Duda.

O Presidente da Alemanha, que tem lugar no grupo, não esteve presente.

Segundo nota da Presidência germânica, Frank-Walter Steinmeier viajou para os Estados Unidos da América para reunir-se com o homólogo norte-americano Joe Biden.

Ao jantar, no Palácio da Bolsa, juntou-se ao grupo o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, como convidado.

SVF/JCR // RBF

Lusa/Fim