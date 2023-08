"Trata-se de um momento alto e de responsabilidade acrescida para o nosso país nos dois anos que se seguem", destacou o chefe de Estado são-tomense, Carlos Vila Nova, em mensagem de vídeo divulgada no Facebook da Presidência da República.

Carlos Vila Nova considerou que o tema "Juventude e Sustentabilidade", que São Tomé e Príncipe escolheu para a sua presidência da CPLP, remete "para uma reflexão profunda tendo em vista a necessidade de conciliar o desenvolvimento do país com a preservação do ambiente" e a consequente melhoria da qualidade de vida das populações.

"A juventude tem um papel fundamental neste desafio de atender as necessidades do presente, salvaguardando igualmente as futuras gerações [...] face às mutações a que assistimos atualmente no mundo, particularmente em São Tomé e Príncipe, para equacionar o desenvolvimento é imprescindível equacionar e adotar um novo modelo de desenvolvimento que se ajuste aos desafios do século", defendeu Carlos Vila Nova.

O chefe de Estado apelou aos são-tomenses que sejam "um exemplo de união" para acolher as delegações dos países que integram a CPLP.

"O país deve acolher os nossos visitantes com alegria e com o sorriso aberto que nos caracteriza [...] à juventude em particular peço que fiquem atentos e organizados porque os mais altos dignitários dos nove países membros da CPLP irão refletir sobre os vossos atuais e futuros desafios", concluiu o Presidente são-tomense.

O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, sublinhou que o Governo espera de todos o envolvimento e a participação para dar e mostrar o que o país tem de melhor, "recebendo esses amigos" que vão caminhar, sob a presidência de São Tomé e Príncipe, durante dois anos e vão "ajudar a desenvolver um tema que é Juventude e a Sustentabilidade".

"Todos nós conhecemos as dificuldades do país, mas temos um grande coração, temos uma grande capacidade e sobretudo temos uma grande vontade de fazer com que nessa semana da CPLP o mundo inteiro fique a conhecer o que São Tomé e Príncipe tem de bom a oferecer a nossa realidade, a nossa cultura, a nossa economia e sobretudo a alegria, os sorrisos das crianças, das mulheres, dos jovens, dos mais velhos", disse Patrice Trovoada.

Em mensagem de vídeo divulgada no Facebook, o primeiro-ministro são-tomense sublinhou que "o Governo conta com toda a gente, sem exclusão" sobretudo com a juventude, "que é uma força" e a "principal riqueza" do país.

"Vamos conseguir, somos capazes e vamos todos a partir de agora nos unirmos para que o dia 27 seja um dia de vitória para São Tomé e Príncipe e a CPLP", conclui Patrice Trovoada.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

