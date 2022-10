"Felicito Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais", afirmaram ambos, em mensagens divulgadas nas respetivas contas na rede social Facebook.

"Espero podermos trabalhar juntos para reforçar ainda mais as relações de amizade e de cooperação entre Brasil e Cabo Verde", acrescentou na sua mensagem o chefe de Estado, José Maria Neves.

Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda) foi eleito no domingo Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"As relações entre os nossos países serão reforçadas, assim como ao nível da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], onde o Brasil desempenha um papel muito importante", afirmou o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na sua mensagem de felicitação.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, obteve mais de 60,3 milhões de votos (50,9% do total), com uma vantagem superior a 2,1 milhões face a Bolsonaro (extrema-direita), que conseguiu 58,2 milhões (49,1%), nas presidenciais de domingo, indicou o portal do TSE.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio do Planalto.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

