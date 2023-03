"Quer dizer, cantamos nós o hino nacional a dizer 'às armas, às armas, lutar, contra os canhões e tal', e pelas votações, pelas eleições, pela participação, não nos mobilizamos? É pegar numa oportunidade e deitá-la fora pela janela. É imperdoável", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, durante um encontro com elementos da comunidade portuguesa, no Luxemburgo.

Ladeado por António Costa e pelo primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, o Presidente da República acrescentou que "os ausentes nunca têm razão".

"Eu quando perguntei como é que estamos de votação, disseram-me que estavam recenseados, até ao final de janeiro, 4.600 portugueses. Estamos a brincar, como é que é possível? Somos o dobro dos franceses", completou o chefe de Estado português.

O Presidente da República acompanhou com um tom jocoso uma mensagem revestida de seriedade e que foi exacerbada pelo primeiro-ministro. António Costa advertiu que a participação nas eleições autárquicas do Luxemburgo "não diminuiu em nada a portugalidade".

E recordou a altura em que foi autarca para explicar a importância do poder local: "Eu fui presidente de câmara [em Lisboa], Xavier Bettel foi presidente de câmara, e é o vínculo mais próximo e a instância de poder mais próxima do cidadão. Aquela onde os cidadãos se dirigem mais diretamente quando têm um problema, ou porque a lâmpada não funciona e há um buraco na calçada... Bem, no Luxemburgo não há calçada, portanto não há buracos."

As eleições autárquicas no Luxemburgo realizam-se no dia 11 de junho. Os eleitores têm até às 17:00 de 17 de abril para fazer a inscrição para conseguirem participar no sufrágio.

O Luxemburgo é o país com a maior comunidade portuguesa no estrangeiro em proporção, representando 14,5% da população total e perto de um terço da população estrangeira.

De acordo com os dados estatísticos mais recentes, no final de 2022, residiam no Grão-Ducado cerca de 100 mil portugueses (incluindo 17 mil com dupla nacionalidade).

AFE // CC/MAG

Lusa/Fim