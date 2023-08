O chefe de Estado do Quénia vai conversar com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, sobre os consensos alcançados na segunda sessão da Comissão Mista de Cooperação entre os dois países, que decorreu entre segunda e quarta-feira.

Os Presidentes irão ainda "partilhar informações sobre a situação política, económica e social nos dois países, na região, continente e no mundo", acrescenta a nota da Presidência.

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicana, Verónica Macamo, defendeu na quarta-feira uma "maior dinâmica" na cooperação com o Quénia, através da "intensificação" das relações económicas bilaterais, antecipando a visita do Presidente queniano a Maputo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos da Diáspora do Quénia, Alfred Mutua, também defendeu o aprofundamento dos laços económicos e comerciais entre os países do continente, notando que as nações africanas exportam e importam mais dos outros continentes.

LYN (PMA) // LFS

Lusa/Fim