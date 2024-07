PR do Cazaquistão afirma que relações com China atravessam "período dourado"

O Presidente do Cazaquistão, Kasym-Yomart Tokayev, sublinhou hoje que as relações com a China atravessam um "período dourado de desenvolvimento", ao reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, que efetua a quinta visita de Estado a Astana.