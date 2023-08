"Portugal mostra que é capaz de organizar e de estar à altura, é fundamental que seja todos os dias, que não seja apenas em certos momentos ou em certos períodos", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas no Parque Eduardo VII, em Lisboa, onde decorre esta tarde a cerimónia de acolhimento dos peregrinos da JMJ, que contará com a presença do Papa Francisco.

O chefe de Estado disse sentir-se mobilizado e considerou que "mais do que emocionante, [a JMJ] é um momento de mobilização dos jovens, mas também de alguma maneira de mobilização nacional".

Questionado sobre o encontro do Papa Francisco com vítimas portuguesas de abusos sexuais na Igreja, Marcelo disse que o Papa "foi muito claro ao assumir a iniciativa e a responsabilidade de falar em nome da igreja universal", realçando que Francisco inscreveu este encontro "na ordem da agenda da visita logo no começo da visita, logo no primeiro dia da visita".

"Eu penso que não foi por acaso que o Papa escolheu isso como um dos primeiros pontos do primeiro dia de visita, quer dizer que dá prioridade. Como dá prioridade e deu hoje ao receber migrantes e refugiados, aos problemas de inclusão, e deu prioridade à escola, e ao futuro da juventude, e deu ontem prioridade à reforma da igreja. Portanto, tudo o que ele elegeu como prioritário, corresponde a realidades que são prioritárias", defendeu.

ARL/FM // JPS

Lusa/Fim