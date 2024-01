PR de Timor-Leste vai falar com PM sobre condenação de embaixador para Indonésia

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, disse hoje que vai falar com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, sobre a condenação a prisão do recentemente nomeado embaixador do país para a Indonésia, António Conceição.