José Ramos-Horta disse à Lusa que esse é um dos assuntos na agenda da sua curta visita a Berlim, este fim de semana, durante a qual se vai encontrar com as principais autoridades do país.

"A ideia de a Alemanha receber trabalhadores timorenses foi minha. Avancei com a vinda a Timor-Leste de um grupo de sete deputados federais alemães, representando todos os partidos políticos, e cumprindo uma promessa que me fizeram antes das eleições na Alemanha, em que se vencessem iriam retomar a cooperação bilateral com Timor-Lete, que foi, entretanto, terminada depois de 20 anos", explicou.

"Durante a visita avancei com a proposta: quero 1.000 vistos de trabalho para timorenses trabalharem na Alemanha, com formação técnico-profissional a fazer parte do programa", explicou.

"Gostaram da ideia e nesses meses tem trabalhado com entidade alemães para ver como concretizar essa iniciativa, que está em bom caminho. Esperamos assinar o acordo brevemente, depois da minha visita", disse.

Quando se concretizar, notou, será o primeiro acordo laboral de Timor-Leste com um país europeu, num programa "governo-governo, sem intermediários ou agências de emprego e que vai ser rigorosamente controlado pelos dois governos, para não haver abusos seja de quem for".

José Ramos-Horta, que parte de Díli no sábado, tem previstos encontros com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, com o chanceler Olaf Scholz e com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock.

"Espero poder conseguir da Alemanha compromissos para novas áreas de cooperação", disse, antecipando que possa ser retomada a cooperação bilateral que terminou no ano passado.

A saída de Timor-Leste do chefe de Estado marcará um momento histórico para o país, já que na sua ausência as funções de presidente serão exercidas, constitucionalmente, pela primeira vez por uma mulher, a nova presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lay, eleita na quinta-feira.

"Fico felicíssimo por isso, por ser uma mulher de reconhecidas qualidades humanas, profissionais, experiência e muita dedicação ao trabalho e bem servir. Não é por ser mulher é que foi escolhida, foi escolhida independentemente do género, por ser a melhor candidata possível para o CNRT para o PN", vincou, comprometendo-se com uma relação institucional sólida.

Inicialmente o chefe de Estado tinha previsto incluir na viagem uma deslocação a Paris, onde ia participar numa cimeira promovida pelo presidente francês, mas acabou por cancelar a deslocação para poder participar nas cerimónias fúnebres de Isabel Ferreira, mulher do primeiro-ministro, e Luis Lobato, ex-vice-ministro.

Cerca de 50 chefes de Estado, responsáveis de instituições internacionais e da sociedade civil participaram na cimeira de Paris, organizada por Emmanuel Mácron, que pretende para desenvolver um novo sistema financeiro global para que os países mais vulneráveis estejam mais bem equipados para combater a pobreza e as alterações climáticas.

Numa mensagem em vídeo enviada para a cimeira, José Ramos-Horta considera o debate "ambicioso, mas oportuno", referindo que se torna evidente que o planeta não está no bom caminho para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre o Clima.

Um atraso, disse, que se deve em parte "à incapacidade do sistema financeiro internacional de direcionar os recursos necessários para onde são mais necessários", com retrocessos significativos em várias metas, "níveis alarmantes de insegurança alimentar, subnutrição e atraso de crescimento" e recuos nas "taxas de matrícula na educação infantil e no ensino técnico/profissional".

Ramos-Horta repetiu os apelos para que os países mais desenvolvidos aumentarem a ajuda externa aos países mais frágeis, com mais "transparência e responsabilização" e para que haja perdão de dívidas.

"Espero que o novo pacto de financiamento tenha como ingrediente essencial a confiança entre os países do Norte e do Sul. Por conseguinte, acredito firmemente que o caminho para um novo sistema de financiamento não pode ser pavimentado com compromissos não cumpridos", afirmou.

ASP // PJA

Lusa/Fim