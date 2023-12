"Precisamente porque conheço o caso em detalhe, em todos os seus detalhes, e respeito a decisão do tribunal, mas não acho que foi justa e a Constituição dá competência exclusiva de indulto ao Presidente da República", afirmou o chefe de Estado timorense.

José Ramos-Horta falava em conferência de imprensa no Palácio Nicolau Lobato, depois de na quinta-feira ter decretado a atribuição de indultos à antiga ministra das Finanças Emília Pires e a ex-vice-ministra da Saúde Madalena Hanjam, que tinham sido condenadas a penas de prisão por participação económica em negócio.

O anúncio dos indultos provocou controvérsia na sociedade timorense com a organização não-governamental Justiça e Direitos da Ásia a considerar a decisão do Presidente timorense inconstitucional.

"Podia ficar indiferente, menos dores de cabeça, menos controvérsia, mas não tranquilo com a minha consciência. Sentir-me-ia um cobarde político por não ter tomado uma decisão impopular", disse José Ramos-Horta, salientando que foi testemunhar a tribunal a favor de Emília Pires, tal como o atual primeiro-ministro, Xanana Gusmão, e o líder da oposição timorense, Mari Alkatiri.

O chefe de Estado afirmou, por diversas vezes, ter considerado a decisão injusta, à semelhança do que já tinha afirmado Xanana Gusmão, em outubro, quando teceu duras críticas ao sistema judicial timorense, considerando estar politizado.

Questionado pela Lusa se também considera que o setor judicial de Timor-Leste está politizado, José Ramos-Horta respondeu: "É óbvio, sabemos quem está ali e sabemos quem é quem".

O chefe de Estado exemplificou a politização do sistema judicial com a maneira como o Tribunal de Recurso lidou com a instabilidade política registada nos últimos anos, referindo-se à questão da formação do Governo e à destituição do presidente do parlamento e ao facto de aquele tribunal não se ter pronunciado sobre a inconstitucionalidade do ato.

"No entanto o poder judicial rigorosamente nada fez a atos que tinham a ver com a violação da Constituição e das leis, se isto não é falta de imparcialidade jurídica, legal?", questionou José Ramos-Horta.

Emília Pires e Madalena Hanjam foram condenadas pelo Tribunal de Díli, em dezembro de 2016, respetivamente, a sete e a quatro anos de prisão, por irregularidades na compra de camas hospitalares em dois contratos adjudicados à empresa do marido da antiga ministra das Finanças.

Em junho passado, o Tribunal de Recurso decidiu reduzir de sete para quatro anos e meio de prisão efetiva a pena aplicada a Emília Pires, ausente de Timor-Leste há vários anos, e de quatro para três anos de prisão a pena de Madalena Hanjam.

MSE // EJ

Lusa/Fim