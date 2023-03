"São Vicente é uma ilha que está quase toda virada para o mar, para a economia azul, e São Tomé e Príncipe padece das mesmas condições, olhar para o mar, no nosso caso ainda mais gritante porque temos mais espaço marítimo do que terrestre. O que vi aqui não pode ser transladado e nem repetido para São Tomé e Príncipe, até porque é um percurso que leva tempo e que exige recursos, que não temos neste momento", afirmou o chefe de Estado são-tomense, que está de visita oficial a Cabo Verde desde domingo.

Depois da Praia, Carlos Vila Nova deslocou-se hoje a São Vicente, a principal ilha de Cabo Verde na atividade ligada ao mar, nomeadamente através da indústria conserveira e de pesca.

"O que vimos aqui pode ser aproveitado em termos de parceria, de cooperação e deste relacionamento que tanto dei atenção", afirmou Carlos Vila Nova, em declarações aos jornalistas.

O chefe de Estado, que na quinta-feira termina esta visita oficial a Cabo Verde, ressaltou outras experiências a que assistiu durante esta deslocação: "A excelência do percurso que Cabo Verde tem feito a vários níveis sociais, técnicos que vimos, serão experiências que podem ser partilhadas e aproveitadas por São Tomé e Príncipe. A origem e a morfologia dos geográfica dos países são semelhantes e com a vantagem de termos praticamente populações de uma mesma cultura".

Classificou ainda esta visita, a convite do homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, como "bem conseguida em todos os pontos de vista", sublinhando a relação de cooperação e de amizade entre os dois países.

"Não creio que haja um nível melhor do que estamos, portanto não é de maneira nenhuma demagógica dizer que elevamos ainda mais o nível das nossas relações de amizade e cooperação a excelência que não tem paralelo", acrescentou Carlos Vila Nova.

Na mesma linha, o Presidente cabo-verdiano garantiu hoje que esta visita colocou em evidência a "excelência das relações" entre os dois países, que "funcionam bem".

"A transição energética, digital, a economia azul, áreas de cooperação importantes entre arquipélagos com as condições de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe que podemos partilhar durante esta visita. Um conjunto de experiências que poderão ser muito positivas para o reforço da relação de amizade entre os dois países", frisou José Maria Neves.

Durante esta deslocação a Cabo Verde, Carlos Vila Nova recebeu as chaves das duas maiores cidades do país, Praia e Mindelo, e foi agraciado pelo homólogo cabo-verdiano com a Ordem Amílcar Cabral, a principal distinção do país.

