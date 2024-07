"Por ocasião desta vitória eleitoral, em nome do povo, do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, gostaria de endereçar a vossa excelência, ao partido no poder e ao povo ruandês as nossas mais calorosas felicitações, fazendo os melhores votos de êxitos ao assumir o novo mandato no cargo esmagadoramente confiado pelo povo do Ruanda", afirma Filipe Nyusi, citado num comunicado emitido hoje pela Presidência moçambicana.

Na sua mensagem, o chefe de Estado moçambicano sublinha que a reeleição de Kagame "surge como uma recompensa pela sua dedicação altruísta e amor pelo povo de Ruanda, que viu nele um líder verdadeiro para materializar as suas aspirações de uma nação ruandesa forte, pacífica, próspera e unida, onde todos os ruandeses gozam de iguais oportunidades para realizar os seus sonhos e bem-estar".

Os resultados parciais das eleições de segunda-feira no Ruanda confirmam a vitória esperada de Paul Kagame, no poder desde 2000.

O Presidente Nyusi, refere o comunicado, termina a mensagem de saudação "manifestando a sua disponibilidade para continuar a trabalhar estreitamente" com o Presidente Kagame, para "fortalecer ainda mais as excelentes relações de amizade, solidariedade e cooperação que prevalecem" entre os dois países, povos e Governos em "benefício mútuo".

Uma força de mais de 2.000 militares do Ruanda, que começou a ser reforçada desde abril, combate os grupos terroristas que operam há quase sete anos na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, protegendo nomeadamente a aérea em que francesa TotalEnergies tem um empreendimento para explorar gás natural, após acordo entre os dois governos.

Na terça-feira, quando estavam apurados 80% dos boletins, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) do Ruanda anunciou que Kagame contava com 99,15% dos votos, enquanto os dois únicos candidatos que concorreram contra o atual Presidente não conseguiram, entre si, atingir 1% do total de votos.

Frank Habineza, 47 anos, candidato do Partido Verde Democrático do Ruanda (DGPR), obteve 0,53% dos votos, enquanto o jornalista e candidato independente Philippe Mpayimana, 54 anos, conseguiu apenas 0,32%.

Ambos os candidatos já enfrentaram Kagame nas eleições presidenciais de 2017, onde juntos obtiveram apenas 1,2% do apoio popular.

Habineza já declarou aceitar o resultado das eleições, tendo felicitado Kagame.

A CNE tem até dia 20 para publicar os resultados provisórios completos e até dia 27 para divulgar os resultados finais, que permitirão ao Presidente revalidar o seu quarto mandato de cinco anos.

O partido de Kagame lidera o país desde que tomou o poder em 1994 como um grupo rebelde, depois de derrubar o Governo extremista da etnia hutu que desencadeou o genocídio desse ano, no qual foram mortos cerca de 800.000 tutsis e hutus moderados.

De uma população total de pouco mais de 13,2 milhões de habitantes, cerca de 9,5 milhões de eleitores recenseados foram chamados às urnas na segunda-feira, num dia de eleições marcado pela calma e longas filas.

Dois opositores, Victoire Ingabire e Diane Rwigara, que criticam fortemente a administração de Kagame, foram proibidos pelas autoridades eleitorais de participar nas eleições.

Nos últimos anos, as organizações de defesa dos direitos humanos têm denunciado a redução do espaço democrático no país, bem como as detenções arbitrárias e os desaparecimentos de dissidentes às mãos do Governo.

Os ruandeses também elegeram na segunda-feira 53 membros da Câmara dos Deputados (câmara baixa do parlamento) por sufrágio direto, sendo os restantes 27, dos quais 24 devem ser mulheres, escolhidos indiretamente por entidades locais e nacionais.

PVJ/EAC // SB

Lusa/Fim