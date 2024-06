"A cimeira Coreia-África contará com a participação de outros chefes de Estado e de Governo do continente africano, representantes de organizações multilaterais e chefes executivos de empresas coreanas e africanas", referiu a Presidência no documento.

A cimeira, entre terça-feira e quarta-feira, irá decorrer sob o lema "O Futuro Construímos Juntos: Crescimento Económico, Sustentabilidade e Solidariedade".

O chefe de Estado moçambicano, que visita a Coreia do Sul a convite do homólogo Yoon Suk-Yeol, irá também participar no fórum de negócios Coreia-África.

"À margem da cimeira, o Presidente da República irá manter um encontro bilateral com o seu homólogo da República da Coreia, bem como reunir-se com chefes executivos de empresas sul-coreanas e com a comunidade moçambicana residente na República da Coreia", concluiu a Presidência de Moçambique.

