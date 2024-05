"Durante a sua estadia naquele país, o estadista moçambicano irá participar na cerimónia da investidura de Azali Assoumani, reeleito, a 14 de janeiro, para o cargo de Presidente da União das Comores", refere a Presidência.

Filipe Nyusi realiza a visita, entre hoje e segunda-feira, a convite do chefe de Estado daquele país.

Durante a visita estão previstas conversações entre os dois estadistas sobre a "cooperação e dinamização do comércio e investimento" entre Moçambique e as Comores.

Azali Assoumani venceu as eleições de 14 de janeiro com 57,2% dos votos, segundo o Supremo Tribunal das Comores, tendo sido reeleito para um terceiro mandato consecutivo, o que lhe permitirá manter-se no poder até 2029.

As eleições nas Comores foram marcadas por confrontos, em janeiro, na capital Moroni, após o anúncio dos resultados provisórios, com os cinco candidatos da oposição a denunciar fraudes e irregularidades no escrutínio.

O coronel Azali chegou ao poder pela primeira vez em 1999, através de um golpe de Estado, tendo regressado ao poder em 2016 e sido reeleito em 2019.

