"Na sua qualidade de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Moçambique regozija-se por este importante avanço continental, que acontece no nosso mandato, ciente de que a presença da União Africana contribuirá na mobilização de parcerias estratégicas para os desafios com que a África se confronta", afirmou Nyusi.

"A admissão da União Africana no G20 vai, certamente, providenciar uma maior voz e visibilidade aos desafios africanos neste importante fórum multilateral", acrescentou o chefe de Estado, numa declaração oficial sobre a decisão da cimeira do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), realizada em setembro, em Nova Deli, na Índia, de admitir a União Africana como Membro de pleno direito da organização.

"Este marco histórico demonstra o reconhecimento do importante papel que o continente africano tem vindo a desempenhar na geopolítica global", acrescentou.

Nyusi recordou que o G20 representa cerca de 85% do PIB mundial e 75% do comércio internacional, bem como dois terços da população mundial, antes da admissão da União Africana.

Assim, apontou na mesma declaração, a União Africana "passa a gozar do mesmo estatuto que a União Europeia, ao lado das maiores economias mundiais, como os Estados Unidos de América, Reino Unido e Rússia".

"Na verdade, grande parte das organizações multilaterais internacionais de maior influência mundial foram criadas numa altura em que o nosso continente estava ainda sob o regime colonial, o que tem limitado a inclusão da voz e das preocupações dos países africanos na agenda global", reconheceu o Presidente moçambicano.

"África deve ocupar o seu espaço nos centros de tomada de decisões do mundo, por mérito e direito próprios", sublinhou igualmente.

Daí que defenda que este processo "deve continuar a replicar-se por outros organismos multilaterais, com destaque para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Banco Mundial e o FMI, entre outros, cujas decisões são de grande impacto global".

"Moçambique encoraja a liderança da União Africana a assumir cabalmente o seu papel de fiel representante dos Estados africanos. A liderança deve fazer vincar a visão do nosso continente na promoção da paz e desenvolvimento sustentável, em prol do bem-estar dos nossos povos", concluiu.

