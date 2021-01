"Limito-me a olhar as imagens e ouvir as notícias, fiquei e fico surpreendido um pouco por ter acontecido num país como os Estados Unidos da América, mas acredito que, sendo um país com uma tradição democrática forte, com instituições sedimentadas, será um incidente ou acidente de percurso, e que as instituições democráticas e os valores e princípios democráticos triunfarão sempre", disse Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado falava à imprensa, na cidade da Praia, no ato de apresentação pública do oitavo volume da obra "Magistratura de Influência".

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, o democrata Joe Biden.

Pelo menos cinco pessoas morreram na invasão do Capitólio, incluindo um agente policial.

O Congresso ratificou na quinta-feira a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

O vice-presidente, o republicano Mike Pence, validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para o republicano Donald Trump, no final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes do Presidente cessante.

O Governo português condenou os incidentes, à semelhança da Comissão Europeia, do secretário-geral da NATO e dos governos de vários outros países.

RIPE // LFS

Lusa/Fim