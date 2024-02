Numa mensagem alusiva ao Dia Nacional dos Pescadores, o chefe de Estado sublinhou que o esforço destes profissionais "têm sido fundamental para a segurança alimentar e nutricional de Cabo Verde, bem como o seu desenvolvimento durável".

As declarações de José Maria Neves foram feitas dias depois de ter sido tornada pública a suspensão de contratos de trabalhos em duas conserveiras instaladas na ilha de São Vicente, primeiro na Frescomar e depois na espanhola Atunlo.

José Maria Neves exortou todos os intervenientes no setor das pescas a "unir esforços", para ultrapassar os obstáculos, entendendo que "só através da cooperação" se pode ter "melhorias significativas" e garantir um "futuro mais promissor para a comunidade pesqueira".

"Neste sentido, é fundamental trabalharmos juntos para que os pescadores tenham mais e melhores infraestruturas e equipamentos de pesca, melhores condições de acesso ao financiamento, uma maior valorização do capital sociocomunitário, mais e melhor serviço de saúde e segurança social, dentre outros", apontou.

José Maria Neves, que é Patrono da Aliança da Década do Oceano, reiterou também a sua disponibilidade para, juntamente com todos os parceiros nacionais e internacionais, promover a melhoria da literacia oceânica no arquipélago.

"O mar e todos os recursos marinhos precisam de ser protegidos, mas só conhecendo melhor estaremos em condições de protegê-los", disse o Presidente da República de Cabo Verde, arquipélago que é formado por 99% de mar e onde o setor das pescas contribui para mais de 80% das exportações.

"Vamos trabalhar juntos para proteger as nossas águas, garantindo a sustentabilidade das atividades pesqueiras e preservando a rica biodiversidade que o nosso oceano abriga", terminou o mais alto magistrado da Nação.

Em janeiro, a Frescomar prescindiu de 200 trabalhadores, terminados os contratos de prestação de serviços, por falta de matéria-prima que era fornecida pela empresa espanhola Atunlo, que também vai suspender contratos a mais de 100 trabalhadores, por quatro meses, dentro de 21 dias.

O ministro do Mar de Cabo Verde, Abraão Vicente, disse que o Governo acompanhava com "apreensão e atenção" a situação da Frescomar e que o Governo recolheu "informações necessárias", referindo não existir "um caso, ainda, de despedimento coletivo".

De acordo com os dados definitivos do V Recenseamento Geral das Pescas, apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados em outubro de 2022, Cabo Verde contava em finais de 2021 com 1.626 embarcações de pesca, 4.062 pescadores e pescadores armadores artesanais.

