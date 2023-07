"Já estão nomeados embaixadores de Cabo Verde nessa jornada, vão e representem-nos bem, com muita dignidade, com muita alegria e fazem um grande esforço para regressarem mais inspirados no sentido de ajudar Cabo Verde a ser uma sociedade com muito mais fraternidade e muito mais amizade social", apelou José Maria Neves, na Praia, após receber uma delegação do secretariado diocesano da juventude, nas vésperas da deslocação para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Um total de 913 cabo-verdianos, incluindo religiosos, vão participar na Jornada Mundial da Juventude, que acontece de 01 a 06 de agosto em Lisboa, com partidas agendadas entre 25 e 28 de julho para um programa que antecede o evento oficial.

O chefe do Estado disse que o encontro de hoje vai servir como credencial para representarem bem Cabo Verde no maior evento da igreja católica em Lisboa.

"Nenhum país deve ser olhado pelo seu tamanho, mas sim pela grandeza do que tem feito, da sua história e Cabo Verde tem uma grande história, a igreja cabo-verdiana tem uma grande história. Então representem com muita dignidade esse país. Representar é para irem com alegria, com muita amizade e com muita energia, para serem notados, isto é importante. O encontro mundial da juventude é uma grande criação da igreja", salientou.

O Presidente da República de Cabo Verde recordou casos de violência que tem afetado o arquipélago nos últimos dias e ????salientou que o país precisa de uma sociedade baseada na amizade.

"O papa insiste na necessidade de estarmos com os outros, reconhecer que o outro existe, respeitar o outro, mas sobretudo aquele que mais precisa. Então esse encontro da jornada mundial ensina-nos a estar com os outros, reconhecer o outro, apesar das diferenças", destacou.

"Vão encontrar jovens palestinianos, de uma zona de conflito e de muitos problemas, jovens ucranianos, e Sudão. Vão encontrar jovens de todo o mundo, cada um com o seu problema, cada um que precisa mais do outro. Então é aprender a conviver, reconhecer o outro apesar das diferenças", acrescentou.

Para o Presidente, a jornada deverá ser um "grande momento" para todos refletirem sobre a fraternidade social e depois para inspirarem os outros jovens que não foram e também para marcarem a diferença em Cabo Verde.

"A jornada não é só ir conhecer o Portugal, viajar, fazer fotos no avião e postar no Facebook, para a jornada devem pensar qual é o sentido que vão dar as vossas vidas após a jornada, como posso inspirar o meu vizinho que queria ir e que não foi. Isto é importante", ressaltou.

José Maria Neves desejou uma boa viagem a todos e recomendou que espera notícias de que o país teve "grandes embaixadores" em todos os que vão à JMJ.

As atividades pós-evento decorrerão depois, de 07 a 10 de agosto, nas dioceses de Leiria e Lisboa, com várias ações, festivais de juventude e encontros com vários bispos.

O programa inclui a pré-jornada, de 26 a 31 de julho, e o pós-evento, de 07 a 10 de agosto, nas dioceses de Leiria e Lisboa.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

ROZS // JH

Lusa/Fim