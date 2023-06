Em comunicado, a Presidência cabo-verdiana refere que José Maria Neves aceitou o convite dirigido pela diretora-geral da organização, Andrei Azoulay, e que o anúncio desta nomeação foi feito hoje, durante a 32.ª Assembleia Geral da Comissão Oceanográfica Internacional da Unesco, que decorre em Paris até sexta-feira.

O chefe de Estado cabo-verdiano passa a integrar a lista das dez personalidades que compõem esta plataforma, juntamente com homólogos como os presidentes de Portugal, das Seicheles e do Palau, entre outras individualidades internacionais que se juntaram à "Aliança da Década dos Oceanos".

Uma nota da Unesco explica que José Maria Pereira Neves "é o mais recente Patrono da Aliança da Década dos Oceanos, ampliando o papel do país na ação global dos oceanos no âmbito da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável 2021-2030", denominada a "Década dos Oceanos".

"Enquanto um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID) composto por 99% de mar e apenas 1% de terra, a República de Cabo Verde é verdadeiramente uma nação oceânica e está fortemente dependente de ciência e conhecimento robustos para gerir os seus recursos oceânicos e marinhos para um desenvolvimento sustentável", recorda a Unesco.

Explica igualmente que o chefe de Estado cabo-verdiano foi convidado para se juntar à iniciativa de aliança, que visa a mobilização de recursos, 'networking' e influência na defesa dos oceanos.

"A Aliança foi criada para congregar líderes globais à volta de um esforço coletivo e mundial, liderado pela ONU, para resolver alguns dos desafios oceânicos mais prementes. Os membros da Aliança estão empenhados em aumentar a sensibilização para a necessidade de mobilizar investimentos em larga escala para a ciência dos oceanos para apoiar os proponentes das Ações da Década dos Oceanos a alcançar as prioridades da Década", acrescenta.

Cabo Verde é o terceiro país entre os PEID a aderir à "Aliança da Década dos Oceanos", depois das Seicheles e do Palau em 2022, "e há muito que está comprometido com a Década dos Oceanos", afirma a Unesco.

"Estou convencido da extrema importância da adesão de Cabo Verde à Aliança da Década dos Oceanos enquanto Nação oceânica", escreveu o Presidente cabo-verdiano, ao aceitar o convite da Unesco.

"Nesta ocasião, reitero o meu firme compromisso de contribuir para a proteção e preservação dos oceanos, bem como para aumentar a literacia dos oceanos, rumo ao Oceano que Queremos, no horizonte 2030", acrescentou José Maria Neves.

Como "mais um testemunho do seu empenho", a Presidência da República acolheu hoje, na Praia, a segunda Conferência da Década dos Oceanos. Além disso, o Ministério do Mar está a organizar a Semana dos Oceanos de Cabo Verde, evento de caráter anual que terá lugar em novembro de 2023, para sensibilizar e fomentar o diálogo sobre a importância e sustentabilidade do oceano.

A "Aliança da Década dos Oceanos" apoia todas as formas de ciência oceânica com o objetivo de cumprir a "visão da década e contribuir para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com foco na ação e soluções desenvolvidas em conjunto. Os membros da Aliança colaboram, ao mais alto nível, para moldar a implementação da Década, através da estruturação das suas estratégias de financiamento e recursos para satisfazer as ambições identificadas".

Cabo Verde junta-se aos 17 membros existentes da Aliança, que inclui países, agências da ONU, fundações filantrópicas e empresas privadas.

PVJ // RBF

Lusa/Fim