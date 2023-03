Em comunicado, a Presidência da República cabo-verdiana explica que a "escolha da mais antiga e numerosa comunidade cabo-verdiana no estrangeiro" para a primeira iniciativa do género no mandato de José Maria Neves, iniciado em novembro de 2021, representa "uma justa homenagem" a toda a emigração.

"Que, desde os primórdios do século XVIII, e consentindo enormes sacrifícios e inabaláveis esforços, lançou as verdadeiras bases para a extraordinária e exemplar relação que liga as nações americana e cabo-verdiana. Com o contributo, é certo, dos navios baleeiros que, integrados na rota da Pesca da Baleia, aportavam às ilhas para aprovisionamento, mas também recrutamento de marinheiros, a verdade é que desde muito cedo o 'camin di mar' para o outro lado do Atlântico se abriu para os cabo-verdianos", recorda.

A população de Cabo Verde ronda os 500 mil habitantes, mas o Governo estimou recentemente que mais de um milhão e meio de cabo-verdianos vivem na Europa e EUA, estando o sistema financeiro do arquipélago dependente das remessas desses emigrantes.

"Com o passar dos anos, os marcos da integração dos cabo-verdianos na sociedade americana extravasam as fronteiras desse grande país e chegam às ilhas das mais diversas formas, constituindo-se em contributos relevantes para o progresso da nação cabo-verdiana. E o desafio dos dias de hoje é precisamente o de construir novas vias que permitam que esses contributos se traduzam em remessas de ideias, de conhecimento, de tecnologias, estimulando ganhos de qualidade e ambição nas ilhas", afirma ainda a Presidência cabo-verdiana.

Durante esta primeira 'Presidência na diáspora', José Maria Neves realizará no Museu da Baleia, em New Bedford, um encontro com membros da comunidade cabo-verdiana nos EUA, momento em que o chefe de Estado vai ainda condecorar personalidades, instituições e organizações representativas da diáspora.

Estão ainda previstos encontros com governadores e autarcas norte-americanos numa visita centrada em Massachusetts, onde está presente a maior comunidade cabo-verdiana nos EUA.

O Presidente da República vai também reunir-se com professores universitários e liceais, Reitores, gestores da área da Educação, para além de empreendedores de origem ou ascendência cabo-verdiana, na Bridgewater State University (BSU).

José Maria Neves será ainda convidado especial de um debate no Massachusetts Institute of Technology (MIT) no âmbito do programa daquela universidade para África e da True Africa University (TAU), sobre a temática do e-Governance.

Antes de regressar a Cabo Verde, o Chefe de Estado será Orador Convidado, no dia 04 de abril, na Universidade de Massachusetts (UMass-Boston), nas cerimónias que marcam o XXV Aniversário do Programa académico de estudos, valorização e divulgação dos percursos e contributos de Martin Luther King e de Amílcar Cabral.

