Em comunicado, a Presidência da República de Cabo Verde refere que José Maria Neves é convidado para encerrar, na quinta-feira, a quinta edição do Energy & Climate Summit, para abordar o tema Economia Circular. Trata-se de um evento realizado pelo Fórum da Energia e Clima, Organização Não-Governamental (ONG) de conservação ambiental que reúne todos os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em parceria com o Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, no âmbito do projeto de educação ambiental Guardiões.

A visita de José Maria Neves a Portugal inicia-se hoje, segundo a Presidência, com uma deslocação à Associação Luso Cabo-Verdiana de Sintra (ACAS) e prossegue no dia seguinte com uma reunião do chefe de Estado com o Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, dia em que encerra o Fórum Imigração, que marca o 20.º aniversário daquela associação.

Ainda na quarta-feira, o Presidente da República será recebido no Paços do Concelho de Portalegre pela presidente da Câmara Municipal, Fermelinda Carvalho, e terá um encontro com os estudantes cabo-verdianos do IPP.

De acordo com dados do Governo de Cabo Verde, vivem na Europa quase meio milhão de cabo-verdianos, de várias gerações e com outras nacionalidades, dos quais cerca de 360 mil em Portugal.

