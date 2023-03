De acordo com um decreto presidencial de 23 de março, consultado hoje pela Lusa, serão condecoradas 14 personalidades cabo-verdianas nos EUA, com diferentes distinções, com o chefe de Estado a recordar tratar-se de uma comunidade "integrada e legitimamente bem respeitada".

"No seu seio sempre foram cultivados os valores do bem comum e da solidariedade, bem como o do orgulho pelos seus membros que, em diferentes domínios se foram distinguindo pelo seu desempenho individual e contributo para o engrandecimento comunitário e da grande nação americana", lê-se no texto do decreto presidencial.

O Presidente cabo-verdiano vai realizar de 31 de março a 05 de abril, nos Estados Unidos da América, a sua primeira 'Presidência na diáspora'.

Em comunicado, a Presidência da República cabo-verdiana explicou anteriormente que a "escolha da mais antiga e numerosa comunidade cabo-verdiana no estrangeiro" para a primeira iniciativa do género no mandato de José Maria Neves, iniciado em novembro de 2021, representa "uma justa homenagem" a toda a emigração.

A população de Cabo Verde ronda os 500 mil habitantes, mas o Governo estimou recentemente que mais de um milhão e meio de cabo-verdianos vivem na Europa e EUA, estando o sistema financeiro do arquipélago dependente das remessas desses emigrantes.

Durante esta primeira 'Presidência na diáspora', José Maria Neves realizará no Museu da Baleia, em New Bedford, um encontro com membros da comunidade cabo-verdiana nos EUA, momento em que o chefe de Estado vai ainda condecorar personalidades, instituições e organizações representativas da diáspora.

No decreto presidencial que atribui as condecorações é recordado que o "orgulho" da comunidade cabo-verdiana nos EUA "é também, e muito naturalmente, sentido e vivido em Cabo Verde".

"Ao realizar a sua primeira Presidência na Diáspora, precisamente nessa mais antiga âncora lançada para a construção daquilo que hoje é a grande nação global cabo-verdiana, quer o Presidente da República enaltecer um leque de irmãs e irmãos nossos pelo seu destacado desempenho em várias frentes de intervenção, nomeadamente da promoção da identidade cabo-verdiana e da cultura, do desporto, da educação, da saúde, da solidariedade social, da ação consular e de defesa dos interesses da Comunidade", lê-se ainda no decreto.

