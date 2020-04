Fonte da Presidência cabo-verdiana indicou que a mensagem do chefe de Estado está agendada para as 13:00 (mais duas horas em Lisboa) de 01 de maio, a partir do Palácio Presidencial, na Praia, na véspera de terminar (24:00 de 02 de maio) o segundo período de estado de emergência nas ilhas de Santiago, Boa Vista e São Vicente.

As restantes seis ilhas habitadas, sem casos de covid-19, já saíram do segundo período de estado de emergência ao final do dia 26 de abril, terminando o dever geral de confinamento da população e o encerramento das empresas, embora mantendo várias restrições.