Através de uma nota da Casa Civil do Presidente da República de Angola, João Lourenço refere que "a forma como decorreu todo o processo", que culminou com a eleição de Carlos Vila Nova, "é a confirmação da grande maturidade política e democrática do povo são-tomense".

Para João Lourenço, ao eleger Carlos Vila Nova, o povo são-tomense depositou "um voto de confiança e de esperança num futuro de prosperidade, de progresso e de desenvolvimento" para São Tomé e Príncipe.

O Presidente angolano manifestou o desejo de os dois países continuarem "a trabalhar de forma unida, mantendo o diálogo construtivo que vem sendo estabelecido entre as duas nações, com a esperança de que as históricas relações de amizade e de cooperação existentes entre Angola e São Tomé e Príncipe se estreitem continuamente, em benefício do bem-estar e da prosperidade dos respetivos povos e países".

Carlos Vila Nova foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe na segunda volta, realizada no domingo, com 45.481 votos, 57,54%, vencendo Guilherme Posser da Costa, que obteve 33.557 votos, 42,46%, de acordo com resultados provisórios divulgados segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

A abstenção foi de 34,68%, superior à da primeira volta, realizada em 18 de julho, que se situou nos 31,6%.

Do total de 123.301 eleitores recenseados no país e na diáspora, votaram 80.535. Destes votos, 79.038 foram considerados válidos e houve 344 votos brancos e 1.153 nulos.

Carlos Vila Nova, antigo ministro de governos liderados por Patrice Trovoada, foi apoiado pelo partido Ação Democrática Independente (ADI, oposição).

SMM (JH) // VM

Lusa/Fim