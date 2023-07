Edmundo Mendes tinha sido nomeado para o cargo em novembro de 2022 em substituição de Bacari Biai, cuja demissão tinha sido exigida pela sociedade civil da Guiné-Bissau para que fosse investigado o seu alegado envolvimento num caso de tráfico de droga.

Em causa estava um alegado desvio de cocaína, apreendida em setembro de 2022 por funcionários do Ministério do Interior, e cujo processo de investigação vazou para as redes sociais com a divulgação de áudios e relatórios da investigação com o suposto envolvimento das mais altas hierarquias do Ministério do Interior e da Procuradoria-Geral da República.

Bacari Biai negou sempre qualquer envolvimento em tráfico de droga ou atividade ilícita, mas o chefe de Estado acabou por substituí-lo em novembro de 2022.

Antigo diretor da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau e ex-presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público, Bacari Biai também foi procurador-geral da República durante a presidência do ex-chefe de Estado José Mário Vaz.

