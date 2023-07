"A cerimónia marca um momento decisivo na construção e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Trata-se do lançamento do maior projeto jamais realizado no domínio portuário no nosso país", afirmou o chefe de Estado guineense.

O projeto de reabilitação das infraestruturas e modernização dos equipamentos do porto de Bissau é cofinanciado pelo Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, pelo Banco da África Ocidental e pela Administração dos Portos da Guiné-Bissau.

O convénio de financiamento no valor de 23 mil milhões de francos cfa (35 milhões de euros), foi assinado em novembro de 2022 em Lomé, no Togo.

"Este é um exemplo de cooperação sub-regional. Com efeito, foi graças a esta dinâmica de cooperação sul-sul, que se tornou possível procedermos ao lançamento deste projeto cujo desenvolvimento é crucial para o desenvolvimento do país", salientou Umaro Sissoco Embaló.

O projeto prevê a extensão do cais de atracagem, dragagem do porto da bacia de manobras e canal de acesso, a sinalização marítima, bem como aquisição de equipamentos modernos para as operações portuárias.

"Não tenho dúvida alguma sob o valor acrescentando, ou seja, do impacto socioeconómico deste projeto, não só pelo aumento do volume de importações e exportações, mas também pelo ganho na eficiência dos serviços, como pela criação de emprego", salientou o Presidente guineense.

