"É criada a Secretaria de Estado da Administração do Território e do Poder Local", refere-se no decreto, acrescentando-se que a alteração à orgânica do Governo foi feita sob proposta do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.

Um outro decreto, também enviado à imprensa, nomeia como secretário de Estado da Administração do Território e do Poder Local Fernando Mendes, que até aqui ocupava as funções de presidente da Câmara Municipal de Bissau.

O comunicado do Conselho de Ministros, hoje realizado sob presidência de Umaro Sissoco Embaló, já referia a substituição do presidente da Câmara Municipal de Bissau, que agora ficará a cargo de José Anastácio Medina Lobato.

