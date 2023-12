PR da Bielorrússia no Quénia para reforçar relações e tornear isolamento internacional

Os presidentes do Quénia, William Ruto, e da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, reuniram-se no domingo em Nairobi e concordaram em impulsionar as relações bilaterais em áreas como o comércio e as energias renováveis, revelou hoje o líder africano.