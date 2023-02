"Começará com efeito imediato, para fornecer medidas práticas em termos de infraestruturas críticas, e acelerar os projetos de energia e aquisições", salientou o chefe de Estado sul-africano.

Ao anunciar vários planos, além do estado de calamidade, Ramaphosa indicou ainda a nomeação de um ministro da Eletricidade na presidência, "a tempo inteiro", por forma a "garantir" o fim da crise energética que o país enfrenta desde 2007.

"Em tempos de crise, é necessário haver uma estrutura de comando única, e de marcha única", declarou o Presidente sul-africano, acrescentando que "a crise evoluiu para impactar todos os setores da sociedade".

No discurso do estado da nação, Ramaphosa disse que os cortes constantes de eletricidade, desemprego, pobreza, crime e corrupção são "prioridades urgentes" no curto prazo para o Governo do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), no poder na África do Sul desde 1994, e do qual é também presidente.

O Presidente sul-africano indicou que o seu discurso seria de "esperança", com foco na prioridade mais imediata, que é a segurança energética no país.

CYH // LFS

Lusa/Fim