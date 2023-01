"Amanhã [quarta-feira] começa uma nova ronda de conversas. Considero positivo já se ter percebido aquilo que está resolvido, o que não está resolvido mas talvez seja fácil resolver e aquilo que vai ser difícil resolver. E agora vamos ver como é que correm as conversas. Têm de ser conversas de boa-fé, de parte a parte, têm de ser conversas construtivas", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no Infarmed, em Lisboa, apontou como reivindicações justas dos professores "as que dizem respeito à proximidade da residência, do domicílio em relação à escola onde vão lecionar, como seja a burocracia" e "outras que têm a ver com aspetos do estatuto dos professores".

No seu entender, "aí há matéria para diálogo entre Governo e os professores".

"A única que eu vejo mais difícil, porque implica muito dinheiro, ou implica uma modificação substancial, é o reconhecimento -- sobretudo se for de uma só vez, se não for faseado -- daquilo que foram realmente os sacrifícios de carreira dos professores por causa das crises sucessivas do passado. Mas ainda aí é uma questão de ver se há espaço ou não há espaço para tentar equacionar isso. Eu acho difícil, mas é possível que haja", acrescentou.

O chefe de Estado discordou que este seja "um problema do ministro A, B, C, D ou E", até porque "muitas das soluções implicam decisões de vários ministérios, nomeadamente das Finanças", contrapondo que "a posição é do Governo" como um todo.

E defendeu que há "um ponto fundamental", que "interessa aos professores, interessa ao pessoal auxiliar e técnico e administrativo, interessa aos pais e encarregados de educação e interesse as alunos, e, portanto, interessa ao Governo", que é "chegar-se a uma solução que permita não ter uma greve que dure praticamente até ao Carnaval".

"Qualquer dia começa-se a levantar problemas de avaliação período letivo. Ora, nós tivemos dois anos praticamente perdidos por causa da pandemia. Um terceiro ano com altos e baixos, avanços e recuos não interessa ninguém", argumentou.

Segundo o Presidente da República, inicialmente quando os professores entraram em greve "os portugueses acharam que era uma espécie de prolongamento das férias do Natal e do fim do ano".

"Agora começam a ter problemas gravíssimos, ir buscar filhos não ir buscar filhos, alunos ensino especial, programação da vida familiar, preocupação com as avaliações. E eu penso que todos têm a ganhar, o Governo tem a ganhar, os professores têm a ganhar, em que este diálogo corra bem", reforçou.

IEL // SF

Lusa/Fim