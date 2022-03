A ministra da Saúde, Marta Temido, recebeu as insígnias em representação do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde foi condecorado como Membro Honorário da antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito no dia em que é assinalado o segundo aniversário da primeira infeção com o SARS-CoV-2 registada em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o SNS foi "exemplar ao serviço de Portugal" e decidiu distingui-lo com a mais elevada Ordem Honorífica por ser "a mais ilustre para uma missão cimeira, salvar vida e saúde".

"Contempla atos de abnegação e heroísmo e o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais têm sido abnegados e heroicos no cumprimento da sua missão", acrescentou o chefe de Estado.

A condecoração do SNS antecedeu a um jantar com vários epidemiologistas "que ajudaram a traçar caminho desde março de 2022", o presidente da Assembleia da República e a ministra da Saúde, no Palácio da Cidadela, em Cascais, no distrito de Lisboa.

O primeiro-ministro, António Costa, não esteve presente "por uma razão de natureza pessoal", de acordo com o Presidente da República.

É a segunda vez que esta ordem militar é entregue a uma pessoa coletiva da sociedade civil. A primeira foi ao Leal Senado de Macau, em 1999.

Em dois anos, a covid-19 provocou a morte a mais de 21 mil pessoa em Portugal e infetou mais de três de milhões. O país contabilizou mais de 35 milhões de testes à presença do SARS-CoV-2 e 22 milhões de vacinas foram administradas em quase nove milhões de portugueses.

Nestes dois anos o país registou vários dias sem mortes, mas também chegou a contabilizar 300 óbitos em apenas um dia.

Com mais ou menos infeções ou mortes, Portugal atravessou cinco vagas de pandemia e nunca mais teve, nos últimos dois anos, um único dia sem infeções pelo novo coronavírus.

AFE //RBF

Lusa/Fim